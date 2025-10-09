Prof. Castellacci: "Infortunio Lobotka più rognoso perché coinvolge adduttore"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana e Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici del Calcio.

Quali possono essere, più o meno, i tempi di recupero di Lobotka e Politano, che - secondo il comunicato stampa del Napoli - hanno entrambi subito una lesione distrattiva? Non si parla però di gradi: coscia destra per Lobotka, adduttore per completo, e gluteo per Politano.

“Senza conoscere il grado della lesione è difficile fare una valutazione precisa. Posso però ipotizzare che quella di Politano sia più lieve. A intuito, il problema all’adduttore, come quello di Lobotka, tende ad essere più rognoso rispetto a una lesione al gluteo, quindi credo che Politano possa recuperare prima. Ma, non avendo visto né le ecografie né le risonanze, si tratta solo di una valutazione indicativa".