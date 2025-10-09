Marcolin: "Da bordocampo si vede un gesto che fa sempre De Bruyne verso i compagni"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e oggi commentatore tecnico per Dazn, ha parlato di Kevin De Bruyne e non solo in un'intervista a Il Mattino: "De Bruyne è un catalizzatore di gioco in ogni fase della partita e in ogni zona del campo. Sa farsi sempre trovare tra le linee, è prezioso nella rifinitura del gioco e fa talmente tante cose che viene cercato continuamente da tutti i compagni. Fa sempre la cosa giusta al momento giusto. Fa la differenza nell'essere leader.

Chi lo segue da bordocampo mi dice che parla tanto con i compagni di squadra, impartisce loro tanti consigli. Gli dice "non ti preoccupare dopo un passaggio sbagliato, II incita quando c'è da accelerare e cosi facendo diventa il loro punto di riferimento. E poi ha una qualità che spicca su tutte le altre: i compagni sono sicuri che difficilmente sbaglia un passaggio. E poi aggiungerei una cosa: dal mio punto di vista il miglior De Bruyne non è ancora questo. Sta arrivando. Perché si sta ancora ambientando per bene".