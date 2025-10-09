SSCNapoli, Bianchini: "Lavoriamo per esperienze sempre più esclusive per tifosi e turisti"
Tommaso Bianchini, General Manager – Business Area della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento di lancio della Napoli Immersive Experience nell'official store di Piazza San Domenico: "Stiamo lavorando per regalare sempre più esperienze esclusive ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati di calcio che visitano Napoli.
Lo store di San Domenico è nel cuore pulsante della città e siamo orgogliosi che le migliaia di persone che vogliono scoprire le bellezze di Napoli possano vivere un'esperienza virtuale di realtà immersiva con la storia del nostro Club. BStadium è già partner di diversi top club internazionali, insieme a loro stiamo lavorando per allargare sempre di più la proposta di esperienze innovative per i nostri tifosi in Italia e all'estero”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro