SSCNapoli, Bianchini: "Lavoriamo per esperienze sempre più esclusive per tifosi e turisti"

vedi letture

Tommaso Bianchini, General Manager – Business Area della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento di lancio della Napoli Immersive Experience nell'official store di Piazza San Domenico: "Stiamo lavorando per regalare sempre più esperienze esclusive ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati di calcio che visitano Napoli.

Lo store di San Domenico è nel cuore pulsante della città e siamo orgogliosi che le migliaia di persone che vogliono scoprire le bellezze di Napoli possano vivere un'esperienza virtuale di realtà immersiva con la storia del nostro Club. BStadium è già partner di diversi top club internazionali, insieme a loro stiamo lavorando per allargare sempre di più la proposta di esperienze innovative per i nostri tifosi in Italia e all'estero”.