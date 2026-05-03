Prof. Clemente di San Luca: "Indecenti! Napoli senza idee, voleva solo lo 0-0"

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"Ho visto una squadra con pochissime idee di gioco in campo e con pochissima garra. E ancora una volta ci è andata bene"

Il Professor Guido Clemente di San Luca, docente di Giuridicità delle regole del calcio al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, è intervenuto a Canale 8 durante la trasmissione 'Quando Gioca il Napoli'. Di seguito le sue parole: "Como-Napoli? Ho passato due ore di inferno con l'intestino attorcigliato, perché per me il Napoli è ragione d'esistenza. Quello che si è visto è indecente! Il Napoli ha una squadra fortissima che è scesa in campo senza una idea di gioco chiara, se non quella di portare a casa lo 0-0.

Una cosa ha sempre contraddistinto Conte, a parte tutto il resto negativo, cioè che è un grande motivatore: io non l'ho vista nemmeno motivata la squadra. Nemmeno quello ho visto: i giocatori li ho visti senza quella garra che normalmente Conte dà. Ho visto una squadra con pochissime idee di gioco in campo e con pochissima garra. E ancora una volta ci è andata bene, perché ci è andata bene, diciamo la verità".