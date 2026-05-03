Conte elogia Fabregas: "È un sanguigno come me. Studia calcio, è un predestinato"

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"È un predestinato, non faccio fatica a dirlo, sta facendo benissimo ed è anche un bravo manager nello scegliere i calciatori con i dirigenti"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Como e, tra i vari temi, ha parlato anche del tecnico avversario Cesc Fabregas. Queste le parole dell'allenatore del Napoli: "A me Cesc piace in panchina, è un sanguigno, è uno che la partita la vive e la sente. Io sono come lui. Cesc è un ragazzo che studia calcio, si vede. Il calcio è in continua evoluzione, si vede la differenza da qualche anno fa quando una squadra attaccava e l'altra aspettava, ora è diverso. Devi fare un calcio completo con e senza palla. Fabregas è un allenatore che è un predestinato, non faccio fatica a dirlo, sta facendo benissimo ed è anche un bravo manager nello scegliere i calciatori con i dirigenti. Ha tutto per fare benissimo e gli auguro il meglio".

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