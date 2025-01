Prof. Febbrari: "Tre giorni di riposo? Intuizione importante di Conte, vi spiego"

Luigi Febbrari, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Tre giorni di riposo alla squadra? E’ stata un’intuizione importante perchè se non teniamo conto dei tempi di recupero i numeri contano relativamente. L’allenatore ha il polso della situazione, respira i suoi calciatori e questa scelta gioverà. I recuperi vanno considerati come momenti allenanti, non è una perdita di tempo. I giocatori sono dipendenti da tutto ciò che Conte propone perchè Conte si sacrifica con loro ed ha un’empatia forte.

L’infortunio di Buongiorno? La gestione di questi infortuni è singolare, dipende da quanto ha dovuto stare completamente immobile, anche se un calciatore non sta mai immobile. I protocolli sono chiari, dipende dall’infortunio e dai tempi di permanenza in uno stato di riposo assoluto”.