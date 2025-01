Prof. Orsini: "Da ragazzo ho sofferto per il Napoli, sono un tifoso non praticante"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Professore della Luiss Alessandro Orsini: "Io sono napoletano e appartengo ad una cultura della pace, della tolleranza, dell'apertura. Cerco di introdurre ogni giorno alcuni elementi della cultura partenopea nel dibattito pubblico sulla politica internazionale. Uno dei principi che costituisce la nostra cultura è quella del principio della sacralità della vita umana e della tolleranza. I napoletani sono ossessionati dalla buona educazione e dalle buone maniere: questo molte persone non lo sanno.

Sono contento della vittoria contro la Juventus, ma voglio bene anche agli juventini: a tutti i napoletani tocca di avere uno juventino in famiglia. Sono un tifoso del Napoli non praticante. Nel tifo per il Napoli c’è anche tanta sofferenza, mi ricordo ancora tutti i pomeriggi che ho passato in depressione quando ero ragazzo. Da napoletano ho un po’ di invidia per le squadre che vincono sempre".