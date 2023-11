Prof. Trombetti: "Che errore Garcia, fa conferenze irritanti"

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Prendere Garcia è stato un errore e De Laurentiis l’ha ammesso. Lo stesso presidente però s’è trovato con due tradimenti che non aspettava, era convinto di trattenere sia Spalletti che Giuntoli. Entrambi hanno avuto tantissimo da Napoli e dal Napoli. Spalletti era definito un perdente prima che arrivasse a Napoli. De Laurentiis s’è trovato a dover scegliere senza nemmeno aver preso in esame un piano b. Poi ha fatto il secondo errore dicendo che Garcia non era adeguato, poi ha fatto il terzo dicendo che Garcia sarebbe rimasto perchè Conte avrebbe detto di no.

Oggi Garcia non è un allenatore all’altezza, anche dal punto di vista della personalità. Le conferenze che fa sono irritanti, ha sempre quell’atteggiamento irridente. Caro Garcia, se devi morire, muori con la spada sguainata. Se non ti piace il 4-3-3 cambia pure, fai come ti pare. Io, anzichè prendere uno come Lindstrom, avrei speso di più per un difensore”.