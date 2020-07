Proposta play-off, Alvino: "Il calcio si deve svecchiare. Basta con la monotonia!"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle parole di De Laurentiis su un ipotesi Play-Off: "Il calcio italiano ha bisogno di svecchiarsi, di nuove regole. Se la Serie A la vuoi rendere appetibile dal punto di vista dei diritti televisivi devi farla diventare meno monotona. Credo ci siano bisogno anche di regole nuove sull'indebitamento dei club. Ci sarebbe da mettere mano con nuove idee con la possibilità di far concorrere tutte le squadre per il titolo. Bisogna rendere più competitive le squadre di provincia, non dobbiamo rimanere arroccati, il calcio deve cambiare.

Milik? Milik sta facendo male ai tifosi, alla società e ai compagni. Gattuso deve avere un confronto diretto col polacco. Se non se la sente, può farsi anche da parte. Finire questa storia così come sta finendo, è brutto".