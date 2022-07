Proroga multiproprietà, Gravina: "Così evitiamo contenziosi e non strozziamo gli imprenditori"

Gravina ha analizzato pure specificatamente la situazione del Bari e i timori, presenti nella piazza, di campionati di galleggiamento

L'incastro fra Figc e obiettivi dei De Laurentiis è arrivato ieri con l'ufficializzazione della proroga sul termine inizialmente previsto per la dismissione delle multiproprietà. Protagonista del ribaltone è stato naturalmente il presidente federale Gabriele Gravina. "Abbiamo così raggiunto due obiettivi, non ci saranno più multiproprietà nel calcio italiano e non ci saranno contenziosi", le parole riprese dalle pagine nazionali del Corriere dello Sport.

Gravina ha analizzato pure specificatamente la situazione del Bari e i timori, presenti nella piazza, di campionati di galleggiamento: "Vedo complicati dei campionati di attesa, anche perché la promozione genera un valore di mercato importantissimo. Ora abbiamo dato il tempo necessario per non strozzare gli imprenditori che hanno fatto grandi sacrifici".