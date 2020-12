Protti su Milik: "Il Napoli gli ha permesso di mettersi in evidenza, doveva avere rispetto!"

Igor Protti, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik? A volte i calciatori fanno arrabbiare. Un po' individualisti, è vero che la carriera di ogni calciatore è propria ma bisogna essere anche riconoscenti nei confronti delle squadre che ti hanno dato. Il Napoli ha permesso a Milik di mettersi in evidenza, l'ha fatto diventare un giocatore importante. In queste cose si deve usare il buon senso".