Psg, Dembelé su Kvara: "Sembra timido, ma scherza molto e ci prendiamo in giro"

Ousmane Dembelé, attaccante del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro l'Aston Villa, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Tra i vari argomenti, il francese ha parlato anche dell'intesa con l'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia: "Abbiamo accolto Kvara molto bene. Ho un buon rapporto con lui, ci diamo molti consigli e ci prendiamo un po' in giro in allenamento. Sotto la timidezza che mostra, lui scherza molto".

