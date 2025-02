PSG, Luis Enrique esalta Kvara: “Può giocare ovunque!”

Luis Enrique, allenatore del PSG, è intervenuto in conferenza stampa dopo il 4-1 contro il Monaco, commentando diversi argomenti. Tra i tanti temi trattati, lo spagnolo si è soffermato anche su Khvicha Kvaratskhelia, autore del primo gol con la maglia dei parigini: "Lo conosciamo molto bene.

Siamo ancora in una fase in cui dobbiamo vedere dove si trova meglio. Io lo lasciavo sempre aperto. È come Barcola, che può giocare sia all'interno che sulla destra. Dembele potete vedere cosa fornisce da 9. Stiamo cercando versatilità, li mettiamo dove è meglio per la partita. Kvara può giocare in qualsiasi posizione. Ha segnato come se fosse un 9 di mancino... È qualcosa che abbiamo potuto vedere e che può aiutarci in futuro".