Psg, Luis Enrique: "Ramos? Non sono un medico, ma sembra grave..."

Al termine della gara il tecnico spagnolo ha riposto alla domanda sulle condizioni del lusitano: "Gonçalo Ramos? Non sono un medico, ma sembra grave...". Per ora il Psg nel ruolo di centravanti resta con il solo Kolo Muani, autore della quarta rete al 90'. Per questo motivo, a breve, potrebbe tornare di moda il nome di Victor Osimhen per i parigini.