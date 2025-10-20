PSV, Dest: "Napoli forte già quando giocavo al Milan, ma ora ha Conte e più stelle"

Sergino Dest, esterno del PSV, prima del match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa e ha ricordato l'ultima volta che giocò contro gli azzurri, quand'era un calciatore del Milan: "Ricordo quando giocammo contro il Napoli mentre ero al Milan. Era una squadra molto forte. Attualmente, con Conte, giocano in modo diverso, nonostante abbiano perso alcune 'star' rispetto a quel periodo".

Su De Bruyne, McTominay e Hojlund: "De Bruyne e McTominay? Sono giocatori eccezionali, ma se siamo in forma possiamo fare bene. E per quanto riguarda l'assenza di Hojlund? Il Napoli ha altri attaccanti validi".