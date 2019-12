Pulga: "Al Napoli si è rotto qualcosa, l'unica soluzione è mettersi faccia a faccia..."

Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari, ha analizzato ai microfoni di Radio Sportiva anche il momento in casa Napoli: "Brescia? Con Corini la squadra ha giocato sempre un ottimo calcio. Poi gli episodi, l'inesperienza e qualche errore dei singoli non gli hanno consentito di portare sempre il risultato a casa. Con Grosso non si è più visto il gioco di prima, non era più un Brescia propositivo ma pensava solo a non prenderle. Per questo Cellino è tornato sui propri passi. Napoli? Dopo quello che è successo, si è rotto qualcosa tra squadra e società. L'unica soluzione è mettersi a sedere e provare a trovare una soluzione faccia a faccia".