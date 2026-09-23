Rabbia Allegri, Del Genio: “Non in pubblico come Conte, filtra da giornalisti schierati per lui”

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Del Genio critica le ansie tattiche di Allegri e interviene sulle indiscrezioni relative alla rabbia del tecnico.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato sulle scelte di Massimiliano Allegri e in particolare sul mancato ingresso di Antonio Vergara: “Allegri arrabbiato ma non inserisce Vergara per paura del contropiede? Sì, troppe ansie da gol in contropiede. Ansie che vengono trasmesse alla squadra e ti fanno fare 10-20 metri indietro sul campo. Allegri deve togliersi prima lui certe ansie".

Del Genio: “Non sono né pro né contro, io tifo Allegri perché sono tifoso del Napoli”

Il giornalista ha quindi affrontato il dibattito mediatico intorno al tecnico azzurro: “Poi sull’arrabbiarsi… viene raccontato da giornalisti e opinionisti pro Allegri, totalmente schierato. Io non sono né pro né contro come sapete, io tifo allegri perché tifoso del Napoli ma non sono condizionato da nulla, chi è palesemente pro racconta questa arrabbiatura del mister che però non si è manifestata come quella di Conte che venne e esagerando pure ne disse di ogni colore. Sta arrivando per vie traverse quelle di Allegri ed a me non piace molto così, poi chi la dice se la dicono per loro iniziativa può anche starci ma se Allegri ha contatti con alcuni che stanno dicendo queste storie mi auguro che li chiami e gli dica che è tutto sotto controllo”.