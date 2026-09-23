ADL attacca Fico-Manfredi: “Con 200mln il Maradona subirà solo una carezza. Va abbattuto…”

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Aurelio De Laurentiis boccia il piano da circa 200 milioni per riqualificare il Maradona, sostenuto da Regione Campania e Comune di Napoli.

Aurelio De Laurentiis non crede nel progetto di ristrutturazione del Maradona portato avanti dal sindaco Gaetano Manfredi con il sostegno della Regione guidata da Roberto Fico. Il presidente del Napoli, intervenuto a Roma in occasione del premio ricevuto dalla stampa estera, ha ribadito la volontà di costruire un nuovo stadio e ha criticato l'ipotesi di investire circa 200 milioni sull'impianto di Fuorigrotta. Il piano pubblico prevede infatti un intervento nell'ordine dei 200 milioni, con risorse regionali e comunali.

De Laurentiis: "Con 200 milioni al Maradona gli fai una carezza"

De Laurentiis ha attaccato duramente il progetto: "La Regione vuole investire 150 milioni e il Comune altri 50: con 200 milioni al Maradona gli fai appena una carezza. Dopo ventidue anni in cui gioco in quello stadio, che ho definito più volte un cesso, posso dire tranquillamente che 200 milioni servono a poco. Loro vogliono divertirsi? Vogliono fare casino? Lo facciano". Il patron azzurro ha quindi indicato una strada completamente diversa: "Io continuerò a giocare da loro finché non avrò costruito il nuovo stadio. Non ci metterò una vita, serviranno 24 mesi. E sarà uno stadio finanziato completamente da me".

De Laurentiis: "Il Maradona va abbattuto"

La posizione di De Laurentiis è netta anche sul futuro del vecchio impianto: "Una volta realizzato il nuovo stadio, quello attuale viene abbattuto". Il presidente ha inoltre criticato l'attuale gestione del Maradona, ricordando i problemi legati ai concerti estivi e sostenendo che il Napoli sostenga costi annuali ben superiori ai 900mila euro spesso indicati dal Comune.