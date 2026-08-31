Rafa Marin: "Voglio restare qui tanti anni! Como? Non si devono prendere quei gol..."

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Rafa Marin parla dopo la sconfitta del Napoli contro il Como, trattando il tema difesa e anche quello legato al suo futuro.

Ripartire dagli errori commessi contro il Como per farsi trovare pronti già dal prossimo appuntamento. È il messaggio lanciato da Rafa Marin, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la prima sconfitta stagionale del Napoli: "È mancato sicuramente che noi non dobbiamo prendere questi due gol. Questo errore sicuramente viene bene per migliorare questa settimana, per l'altra partita, per seguire in avanti". Il difensore ha poi spiegato i cambiamenti effettuati durante la gara: "Abbiamo aggiustato un po' il sistema, abbiamo dato uomo a uomo come avete visto nel secondo tempo e siamo andati più forti in avanti".

Rafa Marin: "Siamo il Napoli e siamo pronti a tutto"

Il centrale spagnolo non si lascia condizionare dal primo passo falso: "Questo è l'inizio, aspettiamo partite difficili, partite forti, ma noi siamo il Napoli e siamo pronti per affrontare tutto quello che viene". Rafa Marin ha quindi ribadito la volontà di costruire il proprio futuro in azzurro: "Sono troppo felice, voglio rimanere qua tanti anni. Per me il Napoli è una squadra fortissima e per tutti i tifosi questa città è anche straordinaria e bellissima".

Il Villarreal in Champions: "Vogliamo vincere"

Infine uno sguardo alla Champions League e alla trasferta contro il Villarreal: "Sappiamo che è una partita difficile e lì, nel suo campo, ci aspetterà una partita che non sarà facile. Sicuramente sì, l'aspettiamo con entusiasmo e voglia di vincere".