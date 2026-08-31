Biazzo: "Como si diverte, perché il Napoli è basso? Fabregas-Allegri, che differenza..."

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Il Napoli perde in casa, ma lo fa soprattutto dopo un'altra prima parte di gara in cui attende gli avversari, subendo il Como di Fabregas. Ne ha parlato il giornalista Salvatore Biazzo nel corso della Partita dei campioni su Tele A:

"Il Napoli ha perso col Como per l'atteggiamento che ha avuto. Ha qualità in campo ed in panchina, ma gioca così basso contro una squadra peraltro aggressiva, che non sbaglia un passaggio, potevano segnare di più ma sono stati leziosi, sembravano giocare per divertirsi ed hanno fatto anche risultato. Si deve sciogliere poi il nodo Politano, deve fare il quinto in difesa in linea oppure l'attaccante? Poi era al limite fisico, ha giocato tutta la partita, perché si insiste? Siamo alla seconda, facciamo anche una riflessione più ampia, non solo sulla parola, provando ad evitare errori strutturali. Conferenza Allegri? Parto da Fabregas, mi è piaciuto, a metà tra Guardiola e Velasco, spiega bene l'andamento del match e le cause, al contrario di Allegri che non ha ricevuto domande impertinenti. L'abbiamo visto tutti che non hanno giocato bene dall'inizio, ma perchè? E poi non gli viene chiesto perché sacrificare fino allo stremo Politano, dispiace vedere un campione non vincere un contrasto o fare un cross, non ne parliamo di un dribbling. Si vede anche dalla conferenza chi rappresenta il nuovo...".