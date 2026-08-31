La sincerità di Hojlund: "Per Allegri migliorare dietro? Anche davanti poche occasioni..."

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Max Allegri nel post-partita s'è concentrato sulla fase difensiva, i gol concessi, ma anche la produzione offensiva poteva essere certamente migliore. Anche nella fase più favorevole, tranne De Bruyne gli azzurri sembravano molto sterili. Dell'attacco ne ha parlato anche Rasmus Hojlund nel post-partita, alla domanda proprio su quanto detto dal tecnico del Napoli. Di seguito il passaggio specifico.

Allegri parla di migliorare in fase difensiva, serve qualcosa in più? "Sicuramente è un aspetto da migliorare, come dice il mister, ma dobbiamo migliorare anche davanti perchè credo che non abbiamo avuto tante occasioni come avremmo dovuto, ma ci proveremo".

Il gol te lo sei creato da solo, complimenti. "Grazie mille. L'anno scorso Conte era molto fissato sulla mia posizione spalle alla porta, nel proteggere la palla, quest'anno sono molto più libero e spero di farne degli altri così con questo movimento".