Cosa migliorare? Pressione e baricentro? Nulla di tutto ciò: la risposta a sorpresa di Allegri

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Tante critiche nei confronti di Max Allegri dopo il ko interno del Napoli per mano del Como, oggettivamente squadre migliore in campo per almeno un'ora di gioco. Ma cosa c'è da migliorare secondo il tecnico del Napoli? La mancata pressione, il baricentro troppo basso? A sorpresa, invece, nulla di tutto questo. Anzi, rinunciare ulteriormente quando la partita non ti permette di giocare, come a fine primo tempo. Questo il passaggio di Allegri a DAZN:

"Bisogna assolutamente migliorare una cosa, i ragazzi lo sanno, quando si difende bisogna essere più cattivi, attenti. Potevamo far meglio. Quando a 20 secondi alla fine del primo tempo concedi un angolo ed un tiro, devi portarla a fine primo tempo sul 2-1, abbiamo rischiato. In certi momenti siamo troppo leggerini, dall'altro lato c'è che abbiamo avuto diverse occasioni. Nel secondo tempo li abbiamo messi lì, ma le partite durano 100 minuti. Dobbiamo capire quando non possiamo giocare non giochiamo e quando si può giocare allora giochiamo".

Tu parli sempre di giocar bene tecnicamente, ma abbiamo visto tanti errori.

"Tecnicamente abbiamo sbagliato diversi passaggi, la cosa principale è che siamo stati leggeri sui gol, soprattutto sul secondo dopo averla recuperata. In quel momento lì non devi rischiare, quando non puoi giocare devi capire che non puoi giocare e non c'è vergogna. In venti secondi non si possono concedere due azioni dietro l'altra, su queste robe qui bisogna lavorarci".