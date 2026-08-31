Sky, Marchegiani: "Napoli basso e attendista, così Anguissa e McTominay lontani dalla porta"

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L'atteggiamento del Napoli di Max Allegri, molto passivo per almeno un'ora di gioco, prima di tentare poi il tutto per tutto, ha tenuto banco anche nello studio di Sky Calcio Club. A parlarne anche l'ex portiere e commentatore tecnico Luca Marchegiani:

“Io credo che la formazione iniziale del Napoli sia stata troppo attendista. Ad esempio si poteva inserire De Bruyne dall’inizio. Ma pure quache compito diverso alle mezzali. Anguissa e McTominay aspettano molto dietro e perdono campo per poi quando il Napoli recupera palla, in questo modo McTominay non è molto efficace. Nel secondo tempo sicuramente meglio, anche a Genova, magari è una questione di condizione o tattica, ma il piano gara non sarà definitivo per tutte le partite".