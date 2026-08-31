Sky, Marchegiani: "Napoli basso e attendista, così Anguissa e McTominay lontani dalla porta"
TuttoNapoli.net
L'atteggiamento del Napoli di Max Allegri, molto passivo per almeno un'ora di gioco, prima di tentare poi il tutto per tutto, ha tenuto banco anche nello studio di Sky Calcio Club. A parlarne anche l'ex portiere e commentatore tecnico Luca Marchegiani:
“Io credo che la formazione iniziale del Napoli sia stata troppo attendista. Ad esempio si poteva inserire De Bruyne dall’inizio. Ma pure quache compito diverso alle mezzali. Anguissa e McTominay aspettano molto dietro e perdono campo per poi quando il Napoli recupera palla, in questo modo McTominay non è molto efficace. Nel secondo tempo sicuramente meglio, anche a Genova, magari è una questione di condizione o tattica, ma il piano gara non sarà definitivo per tutte le partite".
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
05 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Mercato? Sono contento, livello alto ed inutile aggiungere. Como organizzato e tecnico. Su Champions ed infortunati..."
Pierpaolo MatroneAllegri: "Napoli altamente competitivo già così! De Bruyne straordinario! Su Badiashile e Favasuli..."
Redazione Tutto Napoli.netAllegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..."
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Cambi determinanti. Lucca? I gol li farà. De Bruyne? Tra un mese sarà diverso”
Davide D'AlessioLiveGenoa-Napoli 0-2 (82' De Bruyne, 87' Vergara): buona la prima, i cambi svoltano il match
Redazione Tutto Napoli.netLiveGenoa-Napoli, Allegri in conferenza: "Mercato? Rosa forte, diamo valore a chi c'è qui. Su Lang, Lucca e KDB..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com