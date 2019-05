Rai, Bizzotto: "Il miglior Napoli quella della fase a gironi di Champions"

Stefano Bizzotto, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di ‘Avanti Madama’, in onda su Radio Bianconera, commentando anche la stagione del Napoli: "Ancelotti è allenatore più da coppe che da campionato, il Napoli avrebbe dovuto fare qualcosa in più in Europa. Il miglior Napoli è quello della fase a gironi della Champions League. Per il campionato no, non ci siamo. Il suo campionato è finito dopo la gara d’andata contro la Juventus".