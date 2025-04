Podcast Rai, Paganini incorona Italiano: “È il miglior allenatore in Serie A! Su Conte-Milan...”

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Rai Paolo Paganini.

Come valuta il lavoro di Conceicao al Milan?

"Si è passati da Fonseca a lui e non ho visto questa grande valorizzazione dei giocatori, ma il problema è a monte. Il Milan andrà ora su Paratici e cambierà qualcosa in società".

Prandelli ha detto che il miglior tecnico in Serie A è Italiano. Klinsmann invece Gasperini:

"Io voto Italiano, perché comunque bisogna vedere anche chi alleni. Italiano ha portato lo Spezia in Serie A con una rosa molto esigua, lo ha confermato due anni dopo con due turni d'anticipo, ha fatto bene a Firenze con le due finali di Conference e non era facile ripetersi a Bologna dopo Motta".

Cosa aggiunge?

"Adesso a livello mediatico sembra che Motta sia il peggior allenatore del mondo, come se non potesse allenare neanche nei tornei da bar. I giocatori che con Motta non hanno reso non mi sembra che alla prima con Tudor abbiano fatto qualcosa di eccezionale".

Napoli a Bologna senza Conte, e anche l'Inter senza Inzaghi in panchina: può incidere?

"Incide più sul Napoli l'assenza del tecnico rispetto all'Inter. Anche perché è il Napoli a inseguire".

Inter, che succederà con Inzaghi?

"Bisogna capire che farà l'Inter. Se l'Inter vince il Triplete, Inzaghi può dire che ha fatto il suo dovere e può andare via e si aprono nuovi scenari per l'Inter. Oaktree poi vuol cambiare filosofia, valorizzando giocatori giovani. Sarà un'Inter che dovrà cambiare pelle sul mercato. E' vero che stanno parlando di rinnovo, ma se centrerà il Triplete o vincere la Champions, magari potrebbe fare altri ragionamenti".

E sul Milan?

"Al Milan mi tengo la variabile Sarri. Per Conte c'è la variabile ADL, c'è il rischio di uno Spalletti 2".