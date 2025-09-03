Rai, Paganini: "Napoli regina del mercato. Suo il colpo più importante"
A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista Paolo Paganini.
Un bilancio del mercato?
"La regina è stata il Napoli, partito molto avanti rispetto agli altri visti i soldi incassati da Kvara. Sono entrati poi altri soldi con Osimhen e ha chiuso un mercato molto importante. Poi c'è il Como, che sta facendo una politica per portarla a livelli europei. Mi è piaciuto il mercato della Fiorentina, ha rinnovato Kean, preso Piccoli, mentre Inter, Juve e Milan non mi hanno convinto, anche la Roma".
Quindi la Juve non convince?
"Non avrei preso Openda a 40 mln l'ultimo giorno di mercato. Se hai Vlahovic che rimane e Tudor che è il vero valore aggiunto, perché lo sta gestendo bene, io avrei investito sul laterale destro e un centrocampista che ti manca. Crei grande concorrenza davanti e avrei evitato".
Quali i colpi di mercato?
"De Bruyne sicuramente, ha alzato il livello della rosa del Napoli".
Il centrocampo del Milan si è avvicinato a quello del Napoli?
"Si è avvicinato ma è ancora dietro. Ha dei ricambi di livello importante ora, ma il Napoli ha una qualità diversa ancora. Secondo me il Napoli ha il centrocampo migliore della Serie A".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
