Rai, Varriale sottolinea: "Da Anfield non si esce indenni se non si gioca da squadra..."

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha scritto un post sui social: "Da Anfield non si esce indenni se non si gioca da squadra. Il Napoli lo ha fatto soprattutto con una fase difensiva straordinaria in cui tutti si sono aiutati. Ora con la qualificazione Champions a portata di mano è il momento di parlare chiaro e ridare un senso alla stagione".