Rambaudi: "Esonero Mazzarri inevitabile, ecco cosa mi aspetto da Calzona"

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato dell’avvicendamento verificatosi sulla panchina azzurra e della sfida al Barcellona: “L’esonero di Mazzarri è il risultato di una mancanza di credibilità.

Cosa mi aspetto da Calzona? La credibilità che non ha dato Walter Mazzarri. Il toscano non era credibile con il 4-3-3, è un sistema di gioco che non sente suo. Sabato si è visto che la squadra è statica e senza idee, per questo ottiene la metà dei risultati. Calzona, a differenza del predecessore, conosce l’ambiente e i giocatori conoscono lui e il suo modo di allenare. Calzona è stato la fortuna di Sarri e Spalletti per quanto riguarda l’organizzazione della fase difensiva, soprattutto nel comunicare concetti e principi di gioco. ADL deve assecondarlo nelle richieste per lo staff.

L’esonero di Mazzarri era inevitabile, perché non ha avuto il coraggio di andare avanti per la sua strada. I calciatori capiscono quando un allenatore crede in ciò che fa.

Cajuste? Un giocatore di grande prospettiva e che ha tutto per diventare un elemento di assoluto livello: ha gamba, tempi di inserimento e temperamento.

Barcellona? Il Napoli deve giocare un buon calcio e provare a dominare la partita, gli spagnoli non sono bravi nel correre dietro al pallone”.