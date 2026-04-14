Rambaudi: “Flop Champions e infortuni non casuali! Bisogna ripartire da questi due punti”

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Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Parto dal presupposto che bisogna sottolineare che ci sono due squadre, il Parma non ha voluto giocare a calcio, ha preso un allenatore spagnolo per non giocare a calcio e fare l’anticalcio. Dopo c’è un discorso e la partita è stata condizionata dal gol dopo un minuto per un errore di lettura facilissimo e questo ti ha condizionato. Al Napoli manca il grande centravanti, Hojlund è bravo ma tolto lui mettere Giovane come centravanti è un suicidio. Con un pullman davanti all’area di rigore non faccio questa scelta. In queste gare manca uno contro uno e Alisson invece ha questa possibilità.

Ci sono due cose da chiarire, si parla dei Fab Four come se fossero un peso e quasi uno dice meno male che si sono fatti male perchè cosi si è scoperto Vergara. In gare come quella di Parma servono giocatori nell’uno contro uno e di sovrapposizione, il Napoli è stato un po ' troppo prevedibile. Io avrei messo il 4-3-3 con McTominay Anguissa Lobotka e con due terzini in sovrapposizione e sulla fascia il terzino con Alisson può creare raddoppio e può far male. Io penso che sia condizionato dalla classe di alcuni giocatori che ti possono tentare la giocata. Il Napoli ha avuto ritmi lenti ma ha provato a fare la prestazione, è mancata la conclusione ed è mancato l’episodio

Gol subito? Buongiorno deve coprire l’orrore di Juan Jesus, sono giocatori di serie A ed è fatto un errore di scelta.

Va sottolineato bene il flop della Champions e gli infortuni che non arrivano per caso. Da questi due punti devi ripartire, non puoi fare un’apparizione del genere in Champions League e l’allenatore deve valutare il tutto con la società”.