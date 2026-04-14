ADL allunga la sua collezione di auto sportive: nuovo acquisto da oltre 2mln

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Aurelio De Laurentiis ha recentemente ampliato la sua collezione di auto sportive con un nuovo acquisto dal valore di 2.360.000 euro.

Aurelio De Laurentiis ha recentemente ampliato la sua collezione di auto sportive con un nuovo acquisto dal valore di 2.360.000 euro. Il presidente del Napoli, grande appassionato di motori, possiede un garage di lusso composto da 31 vetture per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Una passione che - riferisce Sportmediaset - il patron azzurro mantiene con grande riservatezza, coerentemente con la sua vita privata.

Il nuovo acquisto e la passione per i marchi tedeschi e non solo

La nuova fuoriserie è stata inserita nel parco auto della Filmauro, la holding che controlla tutte le attività dell’imprenditore, compreso il Calcio Napoli. Il modello non è stato reso noto, ma la cifra fa pensare a vetture estremamente esclusive come la McLaren W1 o la Ferrari Daytona SP3, prodotte in serie limitata. Tra i marchi preferiti da De Laurentiis spicca la Porsche, di cui è collezionista da anni. Nel suo garage figurano infatti modelli come la 911 Turbo 930 Flat Nose del 1986, la 911 R del 2016, la 991 GT2 RS del 2018, la 901 Cabriolet Prototype del 1964 e la 959 Komfort del 1987, oltre a diverse Ferrari e Mercedes custodite in Italia secondo quanto riportato nei bilanci della Filmauro.