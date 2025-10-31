Rambaudi: "Senza De Bruyne il Napoli fa solo transizione, in Europa prendi gli schiaffi"

Roberto Rambaudi è intervenuto nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in ondai su 11 Televomero: "L'infortunio di De Bruyne è un problema o un'occasione? Per me si stanno interrompendo dei processi. Il Napoli doveva dimostrare di poter fare un'ottima stagione sia in campionato che in Champions.

Ci doveva essere un salto di qualità da parte di tutti, anche dell'allenatore. L'infortunio di De Bruyne è uno svantaggio, perché adesso il Napoli gioca come l'anno scorso. Con questo calcio di transizione in Italia sei vincente, in Europa prendi gli schiaffoni da tutti."Le partite non vanno sempre alla stessa maniera, con il Lecce poteva andare in maniera diversa... Sotto il profilo del dominare, del giocare come una squadra europea, senza De Bruyne sono cose che non si possono vedere.

Il problema dei nuovi arrivati era nell'atteggiamento, come diceva Conte. Nella fame, nell'aggredire l'avversario, non a livello tattico o tecnico. Conte vuole che si ragioni con il noi e non con l'io".