Rambaudi su Alisson: "Mi ricorda Kvara! Si diverte e fa prevalere sempre l’istinto"

"Cerca lo spunto e ha personalità. La sua principale particolarità sta nel fatto che calcia sempre verso la porta avversaria".

L'ex calciatore Roberto Rambaudi ha parlato di Alisson Santos un'intervista a Il Mattino: "Innanzitutto direi menomale che è arrivato lui. Perché un giocatore come Alisson nel calcio di oggi ci vuole eccome. Va sempre alla ricerca dell’uno contro uno e crea sempre superiorità numerica con le sue finte. È un ragazzo che ha qualità. E questo è un bene per il calcio italiano. Cerca spesso la giocata complicata sì, ma anche determinate. Facendo le debite proporzioni, ovviamente, ma rivedo quello spunto che aveva Kvara, ovvero quella capacità di allargarsi o accentrarsi a seconda dei momenti.

E poi gli piace tanto giocare a piede invertito. Più in generale direi che incarna tutte le caratteristiche dell’esterno offensivo moderno. Cerca lo spunto e ha personalità. La sua principale particolarità sta nel fatto che calcia sempre verso la porta avversaria. Fa prevalere sempre l’istinto e questo mi piace. Mi sembra sempre che stia giocando al giardinetto con gli amici. In due parole: si diverte. Sorride non solo con la bocca ma proprio con tutto il linguaggio del corpo. E questa sua attitudine serve sempre a tutta la squadra. I compagni sanno che possono appoggiarsi alle sue giocate facendo aumentare anche le sue consapevolezze.

La sua crescita è il grande punto interrogativo. Adesso è sicuramente una bella sorpresa del campionato, ma poi le difese lo conosceranno, gli allenatori inizieranno a prendere le contromisure e troveranno soluzioni per andare a raddoppiarlo. A quel punto sarà costretto a fare le cose più semplici e tutti noi capiremo il suo valore. Ha la fortuna di avere un allenatore come Conte che è un maestro fondamentale e gli trasmetterà le nozioni più giuste. Il ragazzo dovrà essere bravo a imparare a leggere le varie situazioni di gara e non si deve perdere alle prime difficoltà, perché arriveranno".