Raspadori a Dazn: "Conte dice che abbiamo pochi gol? E' uno stimolo! Lukaku mi aiuta"

L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Fiorentina valido per la 28^ giornata di Serie A.

Quanto conta oggi rispondere all'Inter? "Conta tanto, sappiamo che sono5 partite che non vinciamo e dobbiamo ripartire dall'ultima prestazione. Ci siamo preparati al meglio".

Ci racconti la tua posizione in campo? "Per le mie qualità, riesco ad esprimermi al meglio. Avere un riferimento come Lukaku mi aiuta, stiamo lavorando sull'intesa e speriamo di fare sempre meglio già oggi".

Le parole di Conte sulla squadra che ha pochi gol? "Sono uno stimolo, lui ci fa tirare sempre qualcosa in più. Dobbiamo sempre prendere le sue parole per dare il massimo e meritare la sua fiducia".