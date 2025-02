Raspadori a Dazn: "Mi trovo al meglio in questo modulo! Inter? Non possiamo dire che..."

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 contro la Lazio: "Per le mie caratteristiche e il mio modo di stare in campo riesco a esprimermi nel modo migliore in questo modulo, abbiamo cambiato questa settimana e siamo consapevoli di aver fatto un'ottima partita. Si vuole sempre vincere, ma questo risultato non deve essere visto solo in maniera negativa".

Cosa hai provato dopo il gol? "C'era tanta emozione e voglia di fare bene stasera, com'è normale che sia perché quando si ha poco spazio le occasioni valgono doppio. Il cuore dopo il gol era per la mia bimba, il gol era dedicato a lei. Io cerco di impegnarmi per farmi trovare pronto".

Quanto vi rode se l'Inter domani vi sorpassa? "Come abbiamo fatto finora, tutto quello che è stato raccolto è perché abbiamo pensato a noi anche se non possiamo dire di non guardare le altre partite. Dobbiamo continuare con questo modo di lavorare, perché ci sta portando dei risultati".