Raspadori in mixed: "Calzona ci ha liberato la mente! Obiettivo? La Champions"

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus è intervenuto in mixed zone: "Penso che sia un gol che ci dà entusiasmo. In casa quest'anno abbiamo avuto difficoltà a fare risultato, specie negli scontri diretti. Ci serviva questa vittoria per ritrovare entusiasmo e la giusta convinzione che sta tornando. Questa è quindi una vittoria importante".

Cosa vi ha dato Calzona? "Mentalmente abbiamo liberato la testa. Quando le cose non vanno bene è più difficile lavorare e andare in campo con pensieri positivi. Lui è riuscito a trasmetterci questo, ci ha fatto resettare e ci ha trasmesso i concetti di gioco giusti".

Ora qual è l'obiettivo? "Finora non abbiamo guardato la classifica perché dovevamo fare di più. Ma continuiamo a non guardarla, dobbiamo fare prima un filotto di partite. L'obiettivo è quello di qualificarci alla prossima Champions League".