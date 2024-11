Rastelli avvisa: “La Roma con Ranieri metterà subito in difficoltà il Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore: “Le parole di Conte sono state momentanee e sincere. È stato uno sfogo di adrenalina dopo una gara così importante. Non credo proprio che Antonio avesse intenzione di influenzare le direzioni arbitrali con certe esternazioni, anzi all’AIA non fa mai piacere subire critiche di questa portata… A me è successo in prima persona, agli arbitri non piace generare clamore pubblico, ma a volte l’adrenalina prende il sopravvento.

Venendo alla gara, a San Siro abbiamo visto un grandissimo Napoli che ha fatto risultato con sofferenza e abnegazione. Con Conte stiamo vedendo una squadra che non vuole mai perdere, dà ulteriore spinta in vista delle prossime gare. Antonio ha rianimato un gruppo che sembrava spento, ma il Napoli non è ancora libero al 100% da certe pesantezze. È una squadra meno spensierata rispetto a quella dello Scudetto, ma è all’inizio di un percorso che sta pagando già grandi risultati. Sono sicuro che nel girone di ritorno vedremo molta più qualità anche in fase di proposta.

La Roma? Il cambio di allenatore non aiuta il Napoli, soprattutto ora che arriva uno specialista come Claudio Ranieri. Ha un carisma infinito e metterà subito in difficoltà il Napoli alla ripresa. Tutti i calciatori della Roma daranno quel qualcosa in più non visto finora”.