Rastelli: "Conte quando mette i giocatori al posto giusto non sbaglia mai", e fa un nome

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore: “Conte dovrà essere bravo a gestire l’entusiasmo dopo l’Inter, perché dovrà dire ai suoi ragazzi che quella di sabato è stata la gara più facile del periodo. Ora arriva la Fiorentina che è la più difficile, per tutta una serie di motivi. Quando affronti squadre meno titolate, ci sono insidie maggiori. La Viola ha vinto tanti scontri diretti e questo deve preoccupare il Napoli prima della gara. Conte ha il vantaggio di avere la settimana tipo per gestire gli impegni, mentre la Fiorentina ha nel mezzo l’Europa. Questo aiuta a tenere alto il ritmo, ma non potrà fare molto nei due giorni prima della partita.

3-5-2 o 4-3-3? Conte ha dimostrato che questi sono solamente numeretti. Antonio ha dato alla sua squadra un’identità chiara, mostrando grande flessibilità nei momenti più delicati tra assenze e infortuni. Ora ha rispolverato Raspadori e ha ottenuto grandi risposte. Quando mette i giocatori al posto giusto, non si sbaglia mai. Col rientro di Neres ci sarà qualche dubbio in più, ma per un allenatore è bello poter variare modulo e soluzioni in base all’evenienza. Conte è ossessionato dallo Scudetto e lo sta trasmettendo positivamente ai suoi calciatori. Al di là del risultato, il Napoli non manca mai nella prestazione e ha mostrato di non essere inferiore all’Inter”.