Podcast Anellucci: "E' un mio pensiero, ma Conte forse non voleva De Bruyne"

L'agente FIFA Claudio Anellucci ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracana.

Come vede il Napoli e Conte? Perchè questo problema in Europa?

"Il più felice dell'infortunio di De Bruyne è Anguissa, che è tornato a fare la differenza nel suo ruolo. E' il mio pensiero, De Bruyne non lo voleva Conte. La realtà è che Conte lo ha dimostrato negli anni, lo dicono le statistiche, è allenatore da campionato che va in difficoltà quando ha le tre competizioni. Sta andando discretamente in campionato ora ma in Champions è un mezzo disastro in proporzione rispetto a quello che potrebbe fare. Conte inizia l'anno dopo quando vince la guerra contro i fantasmi, comincia a creare queste cose. Come sempre, credo abbia messo le mani avanti per non cadere. E' follia dire che gli hanno comprato troppi giocatori, non ne ho mai sentito uno che si lamenta per questo, di solito ci si lamenta per il contrario. E' uno molto scaltro Conte, ha capito la situazione che può mettersi non bene, perché ci sono il Milan, l'Inter, altre squadre che possono competere. Lo scorso anno ha fatto un miracolo, ma vede qualcosa dentro anche lo spogliatoio che comincia a scricchiolare e si mette l'ombrello".