Adani fa notare: "No al pessimismo, Napoli primo e in piena corsa playoff"

vedi letture

Lele Adani, ex calciatore e opinionista televisivo, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Rispetto le critiche e cerco di entrare in connessione con chi sente l’amarezza di non aver vinto martedì, ma devo essere lucido nell’andare sull’analisi dei fatti. Non mi piace quando viene spostato tutto sul pessimismo, dobbiamo pensare all’approccio di una squadra che deve vivere in una stagione complicata, fatta di tanti impegni, con tutti gli infortuni che ha avuto.

Il Napoli ha 19 squadre dietro in Serie A e può accedere ai play off di Champions League, gli azzurri sono pienamente dentro gli obiettivi prefissati. Bisogna sempre valutare tutte le componenti, l’analisi vale sempre se è completa, ci sono tante situazioni che vanno completate per essere credibili. Gli azzurri hanno fatto tanto l’anno scorso, facendo più di quello che ci si aspettava.

Le parole di Conte non devono essere presentate come giustificazione, se qualcuno poi vuole cambiarle non va bene, tutto questo fa parte di un processo di lavoro che è appena cominciato e in tutto questo il Napoli riesce ad essere primo. Martedì sera i ragazzi di Conte hanno giocato per vincere, l’Eintracht per difendersi e questo è un dato di fatto perché lo ha detto anche l’allenatore avversario”.