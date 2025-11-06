Infortuni dopo i rigori? Forse è anche 'colpa' del Var: l'analisi del prof. Mariani

Dopo De Bruyne, anche Dybala ha calciato un rigore e poi si è fermato per infortunio. Un caso? Forse sì, anche se nulla va escluso. A Repubblica, infatti, il professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico della clinica Villa Stuart a Roma, ha spiegato: “Un peso ce l’ha la lunga attesa a cui sono costretti i calciatori prima di tirare: raffreddare un muscolo influisce sulle lesioni, come il voler calciare il più forte possibile, quel movimento secco.

Un tema chiave: tra il check con il Var, le proteste e l’eventuale revisione al monitor passa un tempo infinito in cui il rigorista è fermo, preda delle provocazioni degli avversari. In Milan-Napoli l’arbitro Chiffi ha fermato il gioco al minuto 53′ e De Bruyne ha calciato il rigore al 59′, oltre 6 minuti dopo. Per prevenire i problemi muscolari i giocatori potrebbero muoversi sul posto, per non raffreddarsi troppo”, ha detto.