Zazzaroni: “Per me Doveri fa un errore, Bisseck andava espulso”

Zazzaroni: “Per me Doveri fa un errore, Bisseck andava espulso”TuttoNapoli.net
© foto di Lorenzo Marucci
Oggi alle 16:30Le Interviste
di Fabio Tarantino

Al podcast Numer1 il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è tornato a parlare del famoso episodio di Verona di domenica con il giallo a Bisseck per fallo su Giovane: "Per me quello è un errore da espulsione. Appena l'ho visto ho pensato: lo caccia. Poi Doveri fa un gesto strano, non si capiva il cartellino. Quindi per me è un errore e basta, nessun favoritismo", dice.