Ravezzani durissimo: "Mourinho dovrebbe solo vergognarsi per come gioca questa Roma"

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani a Maracanà Show, su TMW Radio, ha analizzato gli ultimi temi d'attualità: "Nel derby il Milan ha avuto il merito di crederci ma l'Inter s'è l'è giocata e l'ha buttata via. La squadra è stata condizionata dai cambi di Inzaghi pensando che fosse una partita già vinta. Questo è una campionato in cui Allegri, Mourinho e Sarri non stanno facendo la differenza e questo ci fa pensare che se la squadra non è forte allora l'allenatore incide poco. Mourinho è bravo a dare colpe agli altri ma lo ha fatto ovunque anche quando stava all'Inter si lamentava. Quello che dice Mourinho è una menzogna pur di salvarsi il didietro, ma dovrebbe vergognarsi di come fa giocare la Roma con il potenziale che ha. Atalanta in crisi? Abbiamo sottovalutato che questa Atalanta è nata intorno ad Ilicic e Gomezm non puoi pensare di sostituirli e risolvere sempre tutto. Musso, ad esempio è un'operazione sbagliata. Gasperini da solo non basta. Tra le 5 è quella messa peggio".