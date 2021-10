Razzismo nel calcio, Infantino: "Chi vuol vivere all'età della pietra resti fuori dagli stadi"

Continua il tour argentino di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha parlato in conferenza stampa della piaga del razzismo nel calcio, condannando senza mezzi termini gli episodi recenti. "È intollerabile accettare insulti razzisti in campo o sugli spalti. Vogliamo che i ragazzi e le ragazze si appassionino al calcio, dobbiamo lavorare molto sull'istruzione. Tutti coloro che vogliono vivere all'età della pietra, restino fuori dagli stadi. Dobbiamo porre fine a queste usanze idiote. Basta insulti, non è giusto".