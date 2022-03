Real asfaltato dal Barcellona, Ancelotti: "Colpa delle mie scelte sbagliate"

Una vera e propria disfatta. Il Real si lecca le ferite dopo il Clasico perso al Bernabeu con un 4-0 che non ammette discussioni.

Carlo Ancelotti, a fine partita, ha fatto mea culpa: "La scelta di far giocare Modric da falso nove è stata fatta per cercare di uscire col pallone da dietro, andando a cercare spazi dietro le linee per gli inserimenti di Valverde, Rodrygo e Vinicius.

Le mie scelte non sono state buone e hanno portato a un pessimo risultato. Ho fatto scelte sbagliate. Detto questo, il Barcellona ha giocato meglio e meritato di vincere. Non è un problema prendermi le responsabilità perché è colpa mia. Ho sbagliato la formazione ma non voglio fare drammi".