Reginaldo: "Ormai è arrivato il momento che questi due azzurri giochino insieme"

Reginaldo, attaccante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Col Venezia se sta bene Kvaratskhelia gioca lui, per Conte è fondamentale. Poi magari il mister ci sorprende con Neres al posto di Politano. Kvaratskhelia sicuramente tornerà nel suo posto per quanto è importante. Politano ha dimostrato di stare bene e di saper fare entrambe le fasi alla grande. Ora è giusto che riposi un po’ Politano e che lasci spazio agli altri. Già un mese fa dissi che prima o poi Conte si sarebbe affidato a Kvaratskhelia e Neres insieme.

Juan Jesus? E’ un difensore che ha vinto un po’ ovunque, è un difensore d’esperienza e quando Conte l’ha schierato a Genova è come se gli avesse rinnovato la fiducia”.