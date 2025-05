Reina: “Che emozione lo Scudetto del Napoli! Vittoria meritata, contento per i tifosi”

Pepe Reina ha appeso i guantoni al chiodo, ma la sua carriera nel mondo del calcio non è ancora finita. Lo ha detto lo stesso portiere spagnolo ai microfoni di Sky: "Ora inizierò un nuovo percorso, quello dell'allenatore, Ci vuole tanta dedizione, studio e formazione. Dovrò mettermi sotto con il lavoro, il calcio fa parte della mia vita e non poteva andare in maniera diversa".

Lo Scudetto del Napoli?

"Grande emozione, è la squadra che ha sicuramente meritato di vincere il campionato, sono stati i più regolari nel corso della stagione. È sempre una gioia vedere felice il popolo napoletano".