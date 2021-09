Reja a Canale8: "Con Spalletti questo Napoli può arrivare fino in fondo"

Edy Reja, ex tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione Energia Azzurra all'intervallo di Udinese-Napoli: “Anguissa è stato un grande colpo per il Napoli e per rinforzare il centrocampo.

Lotta scudetto? Grazie all’arrivo di Spalletti il Napoli può arrivare fino in fondo con questa squadra molto quadrata, è stato bravo a motivarla e metterla bene sul terreno di gioco. I primi 45’ hanno visto un grande Napoli, ma bisogna tenere alta la concentrazione”.