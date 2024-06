Reja: “Conte ha voluto fortemente Napoli, ADL ha fatto un grande colpo”

Edoardo Reja, ex allenatore tra le altre del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edoardo Reja, ex allenatore tra le altre del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis è stato bravo a convincere Conte, ha fatto un grande colpo, ed anche lo stesso allenatore a livello contrattuale ha accettato alcune condizioni che gli sono state poste. A Napoli tornerà sicuramente ha respirare grandissimo affetto, rispetto all’Inghilterra, e secondo me è arrivato con grandissimo entusiasmo.

Lavorare con la settimana tipo senza le coppe è sicuramente molto importante per lui e per mettere in pratica il suo calcio, ha voluto fortemente Napoli e sa l’entusiasmo che si può provare in questa città. Anche la società secondo me gli ha dato le garanzie necessarie. Deve lavorare, “adda faticà” come ha detto Conte. Ha un organico competitivo ma bisognerà trovare altri calciatori funzionali al suo progetto, bisognerà capire cosa chiederà alla società ed ovviamente anche i ricavi dalla cessione di Victor Osimhen. Le squadre si devono fare prima dell’inizio del campionato e mi auguro che De Laurentiis sappia accontentare subito le richieste del nuovo allenatore. Con Conte con un po’ di pazienza ritorneremo a vincere!”.