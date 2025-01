Reja: “Napoli competitivo anche senza Kvara, con i suoi soldi ADL farà un colpo"

Edy Rreja, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Se si considera il Napoli attuale, che è in testa alla classifica e gioca bene oltre a vincere, dispiace che Kvara vada via. Detto questo ora il Napoli può contare su Neres, un giocatore che incide nell’economia del match con assist, gol e dribbling. Il suo rendimento è altissimo e credo nessuno se l’aspettasse. Con i soldi della cessione di Kvara De Laurentiis farà sicuramente un’operazione importante per provare a sostituirlo al meglio. La rosa attuale del Napoli ha già dimostrato di essere competitiva e lo continua ad essere anche con la partenza del georgiano. Senza le Coppe e con la settimana d’allenamento a disposizione, il Napoli è una seria candidata allo scudetto.

Dente avvelenato di Conte ripensando all’andata? Conte guarda solo alla partita di domani e non a quello che è stato. L’Atalanta ha speso molto in stagione fino ad ora ed il Napoli deve sfruttare il momento non brillantissimo dei bergamaschi. Sarà una bella partita anche se il Napoli sta meglio fisicamente e mentalmente. Domani proverò ad essere allo stadio perchè sarà una bella partita tattica e non voglio perdere l’occasione di gustarmela dal vivo.”