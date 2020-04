Renica: "Grande gesto di Maradona! Faccio un invito ai 'paperoni' del calcio..."

Nella sua intervista per Tuttonapoli l'ex difensore azzurro Alessandro Renica ha così parlato di Maradona che in Argentina guida la battaglia per riduzione stipendi: "Fa benissimo e mi associo a lui, invitando i ricchi signori del calcio a rinunciare ai loro ingaggi stellari per aiutare chi, dalla Lega Pro in giù, guadagna stipendi da fame. Non ha senso riempire pance strapiene per far morire gli altri. Alla lunga, se il calcio dei dilettanti crolla, saranno anche loro a pagarne le conseguenze".